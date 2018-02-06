جريمة مروعة : وزير يقتل زوجته وينتحر... وهذه تفاصيل الحادثة

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أعلنت الشرطة الباكستانية عثورها على وزير التخطيط والتطوير في إقليم السند مير هازار خان بيجاراني وزوجته جثتين هامدتين في منزلهما.

وأظهرت التحريات أن الوزير أقدم على قتلها قبل أن ينتحرمستخدماً السلاح نفسه. وأفادت الشرطة بأن ابن القتيلين هو من أبلغ عن الحادثة.

ونقلت عن مستخدمين يعملون في المنزل قولهم خلال التحقيقات إنهم سمعوا مشادة كلامية بين الزوجين قبيل إطلاق النار.

ورجّح المحققون احتمال أن يكون خلاف زوجي هو الدافع وراء القتل. ولفتوا إلى أن الوزير أصيب بطلق ناري في الرأس في تعرضت الزوجة لإطلاق الرصاص من السلاح نفسه في 3 مواضع من جسمها.