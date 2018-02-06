ماذا جرى على متن الطائرة المتوجهة الى اوكرانيا والتي تقل نواب أمل والتيار الوطني الحر؟

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نشرت الاعلامية روزانا رمال على صفحتها على فايسبوك صورا و فيديو على متن الطائرة برفقة وفد نيابي يضم كل من عباس الهاشم، ميشال موسى، قاسم عبد العزيز، و علاء الدين ترو، و هم متوجهين الى اوكرانيا بدعوة من السفير الأوكراني في لبنان ايهور اوستاش لاحياء عيد مار مارون و نقل ذخائر مارشربل الى كاتدرائية القديس الكسندر في العاصمة الاوكرانية كييف في مبادرة اولى من نوعها و مشاركة الفنان الموسيقي ميشال فاضل و علقت “ الدني بالف خير، حركة امل و التيار سوا عنفس الطيارة، و رايحين يعيدو سوا عيد مارمارون و تأكيدا الاحتفالات بلشت بقلب الطيارة “و ذلك تعليقا على الاحداث الاخيرة، يذكر ان فريق الدبلوماسية توجه لتصوير حلقة بالمناسبة مع دبلوماسيين و سياسيين.