الديمقراطي: ندعو لتهدئة النفوس وعدم الإنجرار إلى فتنة داخلية

A + A -

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، ببيان لها: "أنه واثر وقوع اشكال في منطقة دوحة الشويفات وبلدة عرمون، والذي تطوّر إلى إطلاق نار على الشابين جواد بو غنام ويامن ملاعب من قبل الحاج أبو فادي نائل، عملت قيادة الحزب عبر مدير داخليته لواء جابر بالتواصل مع جميع قادة الأجهزة الأمنية في المنطقة كما مع قيادة حزب الله، ممّا أدّى إلى تسليم مطلق النار إلى الأجهزة الأمنية المعنية".

عليه، تتوجه قيادة الحزب من كافة الأهالي وأبناء المنطقة بالعمل على تهدئة النفوس وعدم الإنجرار إلى فتنة داخلية، كما تطلب من الجميع ترك الموضوع بيد الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.