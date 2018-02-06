بالفيديو: الصحافي ربيع دمج يكشف تفاصيل محاولة قتله

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شرح رئيس تحرير موقع رادار سكوب، الصحافي "ربيع دمج" في تقرير مصوّر عبر قناة الـOTV، تفاصيل حادثة الإعتداء عليه داخل منزله في منطقة كفرشيما حيث تعرض للطعن والضرب في محاولة واضحة لقتله.



وعلى إثر الاعتداء الآثم تقدمت المستشارة القانونية لموقع "رادار سكوب" المحامية رانيا إيليا نصرة، بشكوى مباشرة ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق بهدف الكشف السريع عن الجناة.



وكانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قد باشرت على الفور تحقيقاتها في أكثر من إتجاه عبر الفصيلة المعنية والشرطة القضائية وشعبة المعلومات، وذلك لإماطة اللثام عن أسباب الحادثة وهوية المعتدين على الزميل ربيع دمج.