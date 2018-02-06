ماذا حصل في بلدة أدما؟!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

"بتاريخ ٣/٢/٢٠١٨، ادعت امام فصيلة غزير في وحدة الدرك الاقليمي، السيدة (م. خ.) من الجنسية السورية حول اقدام اشخاص مجهولي الهوية على الدخول الى منزلها الكائن في محلة ادما، وسرقة مبلغ /40،000/$ وكمية من الذهب تقدر قيمتها بحوالي /10،000/$.

على الفور، ونتيجة المتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تم توقيف كل من: (ف. ع.)،(ب. ي.)،(ب. ز.) وذلك للاشتباه بهم.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعملية السرقة مستخدمين مفتاح مستعار، كما تم ضبط المسروقات.

سلمت المضبوطات الى المدعية، واودع الموقوفون القضاء المختص، بناء لإشارته".