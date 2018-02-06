في مطار بيروت.. قبل لحظات من إقلاع الطائرة، هذا ما حصل!

A + A -

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغًا قالت فيه إن معلومات وردت من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الى فصيلة الضابطة الادارية والعدلية في سرية مطار بيروت الدولي التابعة لوحدة جهاز أمن السفارات والادارات والمؤسسات العامة حول سفر شخص بحوزته جواز سفر مزور باسم فايز عيسى شهاب، وزودتها بصورة للمشتبه به.

وأشارت الى أنه في خلال نصف ساعة تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيفه بعد دخوله الى احدى الطائرات ويدعى: ب. م. (مواليد عام 1955، لبناني).

بالتحقيق معه، اعترف انه اقدم على استخدام اخراج قيد مزور للاستحصال على جواز سفر باسم شخص آخر، لكي يتمكن من السفر الى بلد عربي كونه ممنوع من الدخول اليه.

وأودع الموقوف المرجع المختص، بناء لإشارة القضاء المختص.