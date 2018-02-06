طبقات من الغبار اليوم.. كيف سيكون طقس الغد؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة، وظهور طبقات خفيفة من الغبار اليوم وخلال الأيام القادمة.
الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.
الخميس: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 11 الى 18 درجة، في الارز من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 10 الى 20 درجة.
-الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
-الإنقشاع متوسط.
-الرطوبة النسبية على الساحل بين 25 و 65 %.
-حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:17 درجة.
-الضغط الجوي 765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس 06:33، ساعة غروب الشمس:17:12.