طبقات من الغبار اليوم.. كيف سيكون طقس الغد؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة، وظهور طبقات خفيفة من الغبار اليوم وخلال الأيام القادمة.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 11 الى 18 درجة، في الارز من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 10 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الإنقشاع متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 25 و 65 %.

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:17 درجة.

-الضغط الجوي 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس 06:33، ساعة غروب الشمس:17:12.