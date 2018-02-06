أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 06-02-2018

A + A -

البناء

دعا خبير قانوني معروف الحكومة اللبنانية وتحديداً وزارة الخارجية إلى اتخاذ التدابير الرسمية اللازمة لوضع مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياته إزاء التهديدات العدوانية الصهيونية التي تستهدف ثروات لبنان من النفط والغاز، لافتاً إلى أنّ هذا الأمر ضروري من حيث الشكل، أما الأساس فهو الموقف اللبناني القوي في مواجهة الأطماع الصهيونية، وهو الموقف المستند إلى عناصر القوّة المتمثلة بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة».

الجمهورية



أسرّ نائب إلى زميل له أنه لن يُرشَّح على لائحة الكتلة التي ينتمي إليها فردّ عليه زميله:» يبدو أننا كلنا بالهوا سوا».

يقول مسؤول نقابي في مجالسه الخاصة إنه غير متفائل في جلسة الحكومة التي ستبحث ملفا عالقاً منذ أشهر.

تتكاثر أحاديث في الصالونات السياسية وغير السياسية عن أرصدة بملايين الدولارات بأسماء موظفين في بعض المصارف.

اللواء



همس

تواجه مصادر دبلوماسية صعوبات إزاء الجهة التي يتعين ان تعمل معها، في ضوء اعتكاف وزير تعرّض إلى حملة من فريقه.



غمز

يواجه حزب بارز صعوبات في التقريب بين حلفائه، من زاوية كسب العدد الأكبر من المقاعد النيابية.