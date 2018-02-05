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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



بات مؤكدا أن لقاء بعبدا المنتظر غدا ثلاثي. أما غير المحسوم، فمضمون جدول أعمال اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.



فالبعض يريد حصر النقاش بالتهديدات الإسرائيلية. أما البعض الآخر، فيتمنى ان يشمل الملفات العالقة، وبينها البنود الخلافية بين المشاركين، التي يتفرع منها ملفان:



الأول، ملف الخلاف الذي نشب على أثر تسريب شريط وزير الخارجية والمغتربين، وهو محصور بين رئيس المجلس النيابي ورئيس التيار الوطني الحر.



أما الثاني، فالملف السابق المرتبط بمرسوم الاقدمية ومرسوم الترقيات العالق، الذي يتشارك فيه المجتمعون الثلاثة، علما أن مبادرة رئيس الجمهورية إلى الاتصال برئيس مجلس النواب أوجدت ثغرة في الملف الأول، غير أن العلاقة بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية مقطوعة منذ توقيع مرسوم الأقدمية، وهذا ما ينعكس حكما على جدول أعمال اللقاء، الذي قد يكفي الخطر الإسرائيلي الداهم لملئه...



وهذا الخطر بالذات مثقل بأكثر من جزئية: الجدار والمنطقة الاقتصادية الخالصة وتهديد الشركات والتهديد بالحرب، والجزئية الأخيرة ألمح إليها اكثر من مصدر ديبلوماسي غربي في المرحلة الاخيرة...



وعشية لقاء بعبدا، لقاء على الترشيح النيابي بين مرشح مستعجل وآخر مغمور، قررا (2) خوض غمار الاستحقاق النيابي في اليوم الأول لفتح مهل الترشيح...



غير ان بداية النشرة، مع شهيد جديد قدمه الجيش اللبناني على مذبح الوطن، حفاظا على امن لبنان انطلاقا من عاصمة الشمال.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



لا يمكن وصف إجتماع القصر الجمهوري غدا باجتماع الترويكا وان كان سيضم الرؤساء الثلاثة، فالحكم بعد الطائف حكم المؤسسات ورئيس الجمهورية الحكَم والقائد الاعلى للقوات المسلحة والقائد الاعلى لسياسة البلد التي يقرها مجلس الوزراء ويتعاون مع المجلس النيابي لتصبح نافذة إذا كانت قرارات كبيرة وتحتاج الى التشريع وحتى مشاريع القوانين ترسل الى البرلمان ثم تمهر بتوقيع رئيسيّ الجمهورية والحكومة والوزير المختص وربما معهم وزير المال إذا كان القانون أو المرسوم يتعلق بصرف مالي بغض النظر عن طائفة الوزير.



هنا بيت القصيد والرؤساء سيبحثون ذلك من زاوية مرسوم الأقدمية للضباط لكن هناك قضايا أخرى ستبحث عن طريق البند الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات وتعاونها. أما البحث الأكبر فيتعلق بالتهديدات الاسرائيلية العائد لبلوك الغاز اللبناني الرقم تسعة وما يقتضى ذلك من التوجه الى الأمم المتحدة لتقديم شكوى وهذا ما أبدته قيادة اليونيفيل التي قال الناطق باسمها لتلفزيون لبنان إن على لبنان التقدم من الامم المتحدة بطلب لترسيم الحدود البحرية.



ولقد نوقشت التهديدات الاسرائيلية في المحادثات مع وزير الدفاع اليوناني وأبلغه الرئيس عون ان كلام ليبرمان دليل عى النيات الاسرائيلية تجاه لبنان.



وفي الداخل إنطلقت هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية في عملها في مقرها في الصنائع بمواكبة وزير الداخلية.



ولم يسجل في اليوم الأول لعمل اللجنة سوى ترشيحين، غير ان الجو الانتخابي يشير الى ان كثافة مرشحين ستظهر إعتبارا من الاسبوع المقبل.



إذن وزير الدفاع اليوناني تحادث مع المراجع اللبنانية.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



المسافة بين بئر حسن والصنائع لا تتجاوز كيلومترات تعد على أصابع اليد الواحدة، ولكن حين يكون في بئر حسن مركز الضمان، وفي الصنائع مركز الداخلية، فإن المسافة تصبح سنوات ضوئية... لماذا؟



في بئر حسن "طابور الذل"، مواطنون أمام مركز الضمان وفي داخله، ينتظرون قبض حقوقهم المتأخرة أكثر من شهرين...



أما في الصنائع فالمشهد مختلف: مرشحان، لا أكثر، للإنتخابات النيابية، افتتحا موسم الترشيحات...



البرودة ليس لها أي تفسير، ربما لأنه اليوم الأول، وما زال هناك متسع من الوقت، ولكن حبذا لو أن المرشحين يعرجون على بئر حسن ليشاهدوا بأم العين الإذلال الذي يتعرض له مواطنون هم في نهاية المطاف ناخبون...



تتعدد الأسباب لكن الذل واحد، فهؤلاء الذين ينتظرون قبض حقوقهم في مركز الضمان ليسوا من أصحاب الحظوظ الذين يأخذون مشاريع بالتراضي، ولا هم أثروا سريعا عبر مناقصات على قياسهم، ولا هم من أصحاب المنافع والتنفيعات، بل من المتألمين الذين يعيشون يوميات الانتظار: من الانتظار على أبواب المستشفيات الى الانتظار على ابواب الضمان، وفي 6 أيار على أبواب مراكز الاقتراع، فهل سيتذكرون في ذلك اليوم أبواب المستشفيات وابواب الضمان؟



وبين ورقة الوصفة الطبية ولوائح المرشحين، إلى اي منهما سينحاز المواطن؟ هل، ولمرة واحدة، سيقدم الوصفة الطبية على لوائح المرشحين؟



في سياق آخر، تزدحم المواعيد هذا الاسبوع: غدا اللقاء المنتظر في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة، وهو الاول منذ شهرين، ويرتدي أهمية قصوى بعد التباعد بين بعبدا وعين التينة وعدم نجاح بيت الوسط في الجمع بينهما...



الاربعاء، المجلس الاعلى للدفاع، فيما لا يزال أمام رئيس الحكومة يوم غد، لمعرفة ما إذا كان سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. وفي حال الدعوة، فإن جدول الأعمال سيكون دسما بسبب تراكم البنود بعد جلستين مرجأتين في الاسبوعين الأخيرين.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



لربيع لبنان الاول والاخير الذي زهر عن حق انتفاضة فاض بها شباط الناقص اياما ليكتمل بالتحولات الكبرى، ليد حيكت خطوط السادس منه درعا للوطن وحصنا حصينا من شرور اسرلة لبنان.



لحركة اعادت الامل الى الامة بأن العرب اذا ما ارادوا اراد الله وعندئذ فقط يستطيعون، للغة الرصاص التي وقعت في قلب الاتفاق الذل والخيانة فأصابت منه مقتلة وسقط غير مأسوف عليه، لريشة رسمت وج لبنان العربي الجميل والعروبي الاصيل ولونته بألوان الطائف متوجا بلبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه.



لنبيه بري حارس الوطن الامين وحامل امانة الدولة والمقاومة ومعه وليد جنبلاط وكل وطني ثائر اسقط اتفاق السابع عشر من ايار، لكل من امسك بيد لبنان ومنحه تأشيرة العبور والعودة من العصر الاسرائيلي الى العصر العربي المقاوم، هذه تحية، التاريخ سينصف الكبار، ومن لا يقرأ التاريخ لا يفقه الحاضر ولا يستشرف المستقبل.



العدو الاسرائيلي الي سقط مشروعه السياسي والعسكري في لبنان بدء من انتفاضة السادس من شباط يحاول ان يقرصن مجددا ثروات لبنان النفطية بعد المائية وهذه المرة عبر جدار حدودي، ومرة جديدة كان الرئيس بري اول من تصدى له منذ اللحظة الاولى واعطى توجيهاته الى ممثل لبنان في اللقاء الثلاثي الذي يعقد في الناقورة بتأكيد الحق اللبناني في منع اي محاولة اسرائيلية لبناء جدار في البحر بهدف السطو على النفط.



في السياسية يطفو على سطح الاهتمامات لقاء الثلاثاء في بعبدا بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب الذي يعول عليه ان يؤسس لترسيخ الاستقرار الذي حصل ويفتح افق التعاون اكثر في سبيل مصلحة لبنان وسلمه الاهلي، ولذلك فإن كل الامور ستوضع على الطاولة والمطلوب الوضوح الكامل.



اما انتخابيا، فقد فتح باب الترشيحات اليوم، ما يرفع من حماوة الاستعداد للاستحقاق لناحية نسج التحالفات وتشكيل اللوائح بعد غربلة اسماء المرشحين.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



وفتح باب الترشيح أمام اللبنانيين، رغم أن اليوم الأول شهد تسجيل مرشحين فقط، إلا أن وزير الداخلية اعتبر أن ما جرى أبلغ رد على المشككين بحصول الانتخابات في موعدها، ودعا المرشحين والإعلام إلى اعتماد لغة العقل.



وبعد عاصفة الأسبوع الماضي، سيشهد قصر بعبدا غدا، اجتماعا بين الرؤساء الثلاثة، بأجندة مفتوحة على كل العناوين ومستجدات الساحة الداخلية، وفق مصادر الرئيسين عون وبري لتلفزيون “المستقبل”.



أما الرئيس الحريري فذكر أمام أعضاء السلك القنصلي، بتوحد اللبنانيين حول الاستقرار والأمن، وبشر بمؤتمرات باريس وروما وبروكسل.



لكن البداية من حكم المحكمة العسكرية، التي قضت بالحبس سنة غيابيا لشاكر البرجاوي في ملف الاشتباكات المسلحة بمحيط المدينة الرياضية في 23 آذار 2014، التي سقط خلالها قتيل وعدد من الجرحى.



البرجاوي الذي انتشرت أخباره في الأسابيع الماضية عن أن قوى الممانعة تحضره لترشيحه عن أحد مقاعد بيروت. فهل قررت الممانعة ترشيح بلطجيتها ليمثلوا أهالي العاصمة؟





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



بين الوعيد الصهيوني والهدير التكفيري، تتقلب ملفات وتعلق اخرى، ويبقى الامن والاستقرار اولوية وطنية يلامسها الجميع كثابتة لا يحاد عنها..



الوصل الرئاسي على نية بناء جدار القوة اللبنانية امام جدران مزمعة اسرائيليا وتهويلات البلوكات النفطية، ينتظره اللبنانيون غدا في قصر بعبدا، ليكون بين الرئيسين عون وبري، والسؤال ان كان سينضم اليه الرئيس الحريري..



لقاء للدفاع عن لبنان بوجه التهديدات الصهيونية، قدم له الجيش اللبناني اليوم على جبهة مواجهة الخلايا التكفيرية. خلايا حاولت الدخول من باب التبانة الطرابلسي، بعد ان اقفله اهله بوجه كل المستثمرين في الارهاب التكفيري او السياسي، ومع محاولة تسلل بعض الارهابيين باغتهم الجيش اللبناني، فقتل هاجر العبد الله، واوقف شقيقه وكميات من الاسلحة والذخائر، وقدم الجندي خالد محمود الخليل شهيدا في حرب الارادات، المفتوحة على كل ارهاب..



والى تفاهم جمع العقول والقلوب والارادات على طريق تحقيق السلم الاهلي والاستقرار السياسي، الى تفاهم مار مخايل الموقع ذات شباط قبل اثني عشر عاما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسماحة السيد حسن نصر الله، اطل حزب الله ببيان ليؤكد نجاعة هذا الحدث التاريخي خلال المراحل التي مر بها لبنان منذ عدوان تموز عام الفين وستة وصولا الى الحرب على الارهاب، مرورا بالاحداث المتعددة التي عاشتها البلاد، ليكون نموذجا يحتذى في بناء العلاقات بين القوى السياسية.



وأكد البيان الالتزام التام به، والحرص الشديد على صونه بمواجهة القوى الخارجية التي تعمل ولا تزال على ضربه، واستمرار السير فيه وصولا الى تحقيق الاهداف الكبرى والنهوض بلبنان وابنائه..



وبين الملفات، ابناء وبنات لا طموح لهم سوى الحياة بلا سلاسل تقيدهم كضيم الزمن، الطفل السوري محمود واحد منهم، قيده المرض بعد ان قيد اهله النزوح، فبات حالة مأساوية تسأل عن المؤسسات الدولية المعنية، وتكتب من جديد على طريق النزوح الطويل..





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



العدل اساس الملك، وغوص العدالة يبنى بالحق وعليه، هذا ما قالت به الـ mtv دائما وتجدد قوله اليوم، اما الداعي لهذا الكلام، فهو اصدار القاضي منصور القاعي حكمه في دعوى التخابر الدولي غير الشرعي المرفوعة بحق شركة استديو فيزيون ورئيس مجلس ادارتها ميشال غابريال المر، مبطلا التعاقبات بحقهما لعدو وجود جرم، واستنادا الى هذه الحيثيات، فالحكم اقوى من البراءة، بل اكثر، فقد تحول الى ادانة لمنظومة شر تقدمت بهذه الدعوى، وللأسف ينتمي افرادها الى كونسيرسوم خبيث، قوامه وزير اتصالات سابق ومدير عام للاتصالات سابق، ومحطتان تلفزيونيتان تعاقدوا ولأسباب مادية وسياسية وتسويقية على ضرب الـ mtv في سمعتها، تمهيدا لدك بنيتها التجارية واخراجها من المعادلة الاعلامية والوطنية كمؤسسة منتجة للاعمال التلفزيونية الناجحة، ولكن الاهم باستهدافها هي انها مؤسسة عريقة في حمايتها الحريات ومحاربة الفساد.



ولبلوغ الغايات استخدمت المنظومة المذكورة كل ما اوتيت من قوة ووسائل، وزارة الاتصالات بحجة استرجاع اموالها المسلوبة، ولهذه الغاية لجأ الوزير السابق الى كل ما تمنحه اياه صفتاه النيابية والاجرائية من امكانات وحصانة، واستخدم تلفزيونان وبعض الصحافة المكتوبة كل ما يختزنونه من حقد على الـ mtv ففتحوا هواءهم وشرعوا صفحاتهم للغيرة الباطلة على المال العام، علما بأنهم يتواجدون على الساحة الاعلامية قسم نتيجة السلب والاستيلاء وقسم بفضل المال السياسي والابتزاز، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بثت الشاشتان اكثر من 54 تحقيقا مجبولا بالكذب والتحامل على الـ mtv ورئيس مجلس ادارتها، واذ بهم عندما سمعوا مطرقة العدل تبرئ الـ mtv اذ بهم يتراجعون ويتنصلون، لقد انقلب السحر على السحرة، ولم يذهب اتكالنا على القضاء سدى، وها هي الحقيقة تنجلي ساطعة أمام من يهمنا ان يقتنعوا ببراءتنا وهم مقتنعون، عنينا ضميرنا الوطني والمهني، واللبنانيون والعرب المخلصون لشاشتنا في زوايا العالم الاربع، في النهاية، لمن يعملون بنظرية اكذب اكذب اكذب لا بد ان يعلق كذبك في اذهان الناس، لهؤلاء نقول، نعم لقد علق في اذهان الناس منذ زمن ان الـ mtv صادقة نبيلة، وأنكم كذبة كذبة كذبة فاتعظوا.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



قضاء المتن السريع دهس حق الدولة في أخطر حادث مر.. يودي بالحق العام ويرديه صريع التسويات فالحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي أعلن براءة شركة ستوديو فيجن ورئيس مجلس إدارتها ميشال غبريال المر في قضية التخابر غير الشرعي وطلب إبطال التعقبات بحق المتهمين ورد مطالب الدولة لعدم قانونيتها. صدر ذلك في لبنان وعن سابق سرقة وتصميم وعلى زمن: "قاضي إلك قاضي إلنا".. والتي أقلقت راحة وزير العدل إستأنفت الدولة القرار لكن نتائج ما قبل الاستئناف مخزية ومهينة للمال العام وتدفع إلى تعميم "أن المال السائب يعلم المر الحرام".. ويحفز الآخرين على السرقة بكل براءة فقاضي المتن منح اسمه المنصور إلى ميشال غبريال المر وفك الأصفاد التي كانت ستكبل يديه.. ونصره على الدولة وهو الذي جنى منها تسعين مليار ليرة ليلا ونهارا الجرم وثقته وزارة الاتصالات في عهد بطرس حرب.. وتبنته الدولة بشخص محاميها مصطفى قبلان.. وحقق فيه المدعي العام المالي وتداولته على مر أكثر من سنة لجنة الاتصالات النيابية برئاسة حسن فضل الله.. ثم تعامل معه الإعلام كأوراق مضبوطة.. قبل أن يعترف به وزير الاتصالات الحالي جمال الجراح الذي أجرى تنزيلات وسحق أسعار وخفض المبلغ على ستديو فيجن من تسعين مليارا إلى أربعة مليارات ليرة.. ومع ذلك خرج المر ببراءة. كل المذكورة أسماؤهم كاذبون مدعون افتروا على ميشال المر وزعموا أنه تخابر بشكل غير شرعي في ليالي استديو فيجن الملونة كل هؤلاء بوثائقهم وأدلتهم وتثبتهم من التخابر بالاتصال المشهود انبروا الى اتهام ميشال غبريال المر بدافع الغيرة من تانغو محاميه ايلي الفرزلي على مسارح النجوم.. وليس حرصا على مال الناس ورزق الدولة. بمثل قرار صادر كهذا عن المنفرد الجزائي في المتن لا بد أن يجري السؤال عن إيداع هذا الملف في المتن عرين آل المر.. وكيف تبدلت وقائع هذا القرار بعد التشكيلات القضائية.. ومن سرب القرار أولا الى أحد أفراد العائلة الإعلامية لمحطة الام تي في قبل طلوع ضوء الجلسة ويمكن الاستنتاج أنه بمثل قرار تبرئة المر يطلق القضاء اللبناني دعوة صريحة إلى المواطنين لممارسة كل أنواع الفساد من دون رادع فاسرقوا إذا كنتم محميين.. وتخابروا وخالفوا وتفاجروا على الإعلام.. لكن إياكم أن تمسوا القضاء بسوء سمعة أو أن تغنوا له ساخرين تجرأوا على دولتكم وانعموا بمالها وحلالها.. تبلطجوا فأنتم مدعومون وهذه الحال لا تنطبق على السرقة الإعلامية الموصوفة في حالة ستديو فيجن.. بل هي مسار معمم لا ينطق فيه القضاء باسم العدل وإذا لم يوات خاطركم هذا الكلام فبإمكان البعض أن يرتكب جرم الحرق والرصاص والاعتداء.. وملفه سيكون بالحفظ والصون لدى القضاء لكن القضاء يتحرك إذا "جارنا حمودة" مسته اغنية هشام حداد التي خدشت مشاعره الفنية.. ويتحرك بعنف إذا قرر مارسيل غانم التمعن في الدفوع الشكلية.. وينقلب وزير العدل على ظهره إذا خطب سامي الجميل في سوء العدالة القضائية وعلى هذا ينصح بتبديل الشعار الشهير ليصبح: العدل المر اساس الملك.





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