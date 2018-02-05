الجيش: تشييع الجندي الشهيد خالد محمود خليل في بلدة مشمش بعكار

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شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة مشمش - عكار، بحضور عدد من المواطنين والعسكريين، الجندي الشهيد خالد محمود خليل، الذي استشهد ليل أمس خلال اشتباك بين دورية من الجيش ومسلحين في محلة باب التبانة - طرابلس.

وبعد إجراء مراسم التكريم اللازمة له، تم تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر في بلدته مشمش، وقد ألقى العقيد المهندس محمد شميطلي ممثلا وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، نوه فيها بمناقبية الشهيد وتضحياته، ومما قاله: "إن من اختار الانضواء تحت راية الجندية، يدرك أن الوطن لا يصان إلا بالتضحيات الجسام، وأن دماء الشهداء هي حصن الكرامة والحرية والأمان، وأن كل جندي هو مشروع شهيد على مذبح لبنان، سواء في مواجهة العدو الاسرائيلي أو الإرهاب. وأي مواطن تسول له نفسه ممارسة الإرهاب ضد أبناء شعبه أو ضد أفراد المؤسسة العسكرية، يكون قد سلك طوعا طريق الخيانة الوطنية، وبالتالي عليه أن يتحمل تبعات أعماله الإجرامية، فالجيش لا يسكت عن استهداف حياة جنوده ومواطنيه، ولا يفرط بقطرة دم واحدة من دمائهم الزكية الطاهرة".