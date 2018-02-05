بالصور - رئيس موقع لبناني يتعرّض لإعتداء وحشي في منزله...

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تعرض رئيس موقع "رادار سكوب" الزميل ربيع دمج داخل منزله في كفرشيما، من قبل شخصين في العشرين من عمرهما لطعنات بالخنجر في يده وكتفه وضربات على رأسه بقاعدة تلفاز منزله ومحاولة خنقه وذبحه بزجاج المرآة، ثم وضع في مغطس حمام منزله مكبل اليدين بشريط سحب من ستائر المنزل، ووضعت قماشة في فمه، بحسب الوكالة الوطنية.



وتسبب الإعتداء بإصابات بالغة في رأسه وكسر في جمجمته فوق العين.



وأفاد الزميل دمج أن الشخصين اللذين اعتديا عليه دخلا الى منزله بعد كسر زجاج الباب الرئيسي، حيث استيقظ على حركة غريبة متفاجئا بهما ينقضان عليه ويبرحانه ضربا بأسلوب وحشي بهدف قتله.