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كلفةُ تلزيم نفق سليم سلام قيدُ التدقيق... صيانة المِتر الواحد تصل الى 10 الاف دولار

5
FEBRUARY
2018
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من يسرق المال العام ؟ هذه كانت تغريدة الوزير السابق وئام وهاب قبل شهر تقريباً حول كلفة تلزيم نفق سليم سلام المرتفعة التي وصلت الى حد ال 11 مليار ليرة لنفق لا يتجاوز طوله ال 900 متر ، ما يعني بعملية حسابية ان صيانة وتأهيل المتر الواحد من هذا النفق يكلف نحو 10 الاف دولار في حين لم تتعد كلفة بناء نفق في النروج ال 6250$ للمتر الواحد.

تتالت التقارير والاسئلة حول هذه الكلفة الخيالية ، بناء عليه تحرك وزير لالدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني وادعى امام المدعي العام التمييزي لجلاء الحقيقة حول ما اذا كان هناك هدر أو سوء تلزيم من عدمه." 

مناقصة صيانة النفق التي اجرتها بلدية بيروت تتضمن اعادة تاهيل النفق من كافة التجهيزات كالتهوئة ومكافقحة الحريق، تغيير الامدادات الكهربائية ، تغيير المولدات ،تبديل الانارة الى ليد و تركيب الواح للطاقة الشمسية ، صيانة الجدران والسقف اضافة الى تأمين صيانة النفق لمدة سنتين 

فهل هذه الامور تبرر الكلفة العالية؟

سؤال يجيب عنه رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، ويقول في اتصال مع ال او تي في ان العمل في النفق صعب، فسقفه منخفض والاعمال تتطلب تحسين الطريق فوق النفق ما يكبد المتعهد اعباء اضافية ، ناهيك عن كون الشركة المتعهدة تعمل ليلا لعدم قطع السير وهذا ايضاً يكلف المزيد .

عيتاني الذي يؤكد ترحيبه بخطوة الوزير واضعا مستندات البلدية في خدمة اي تدقيق مطلوب يشدد على ان المناقصة اجريت وفق الاصول، فدفتر الشروط اعد من قبل الاستشاري دار الهندسة نزيه طالب ووافقت عليه وزارة الداخلية بعد دراسته في اللجان المختصة وكذلك فعلت البلدية وديوان المحاسبة.

ويتابع رئيس بلدية بيروت قائلا: طرحنا المناقصة على مقاولين 5 نجوم وتقدم نحو 10 شركات ، وحول ما يحكى عن عدم الاعلان الكافي عن استدراج العروضما حد المنافسة بين الشركات، يؤكد عيتاني ان المناقصة كانت مفتوحة ونشرت في الجريدة الرسمية و 3 جرائد لبنانية .

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