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لقاءات رسمية لعربيد في ساحل العاج وتوقيع بروتوكول

5
FEBRUARY
2018
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بعد مشاركته في مؤتمر الطاقة الاغترابية في ابيدجان والذي انعقد رغم كل الضغوط والظروف المحيطة، ها هو رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد يبدأ اولى لقاءاته الخارجية كرئيس للمجلس من ساحل العاج حيث اختتم زيارته متوجا اياها بلقاء جمعه مع رئيس حكومة البلاد تم خلاله التأكيد على العمل لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين واهمية دور الجالية في هذا الاطار .
 
وكان عربيد الذي يتطلع لتعزيز علاقات لبنان ومجلسه الاقتصادي الاجتماعي مع كل المجلس الاقتصادية في الدول الصيقة، قد استهل لقاءاته الرسمية من مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي والثقافي في ساحل العاج حيث اجتمع بنظيره ووقعا سويا على بروتوكول تعاون بين المجلسين لتبادل الخبرات.
 
وفي كلمته امام الجمعية العمومية للمجلس، عرض عربيد للمعوقات التي كانت تؤخر النموالاقتصادي في لبنان خلال السنوات الماضية، ناقلا للعاجيين حماسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللبناني للاقلاع من جديد بعد سنوات من التعطيل
 
كما شدد عربيد على ضرورة الاستفادة من من الخبرة الطويلة للمجلس العاجي الذي يمثل رابع مؤسسة دستورية في البلاد، متحدثا عن تطلعات "مجلس الغد" اي المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللبناني 
 
هذا ودعا عربيد نظيره العاجي لزيارة لبنان فوعد الاخير بتلبيتها في اذار.
 
بحماسة كبيرة، ينطلق شارل عربيد في العمل كرئيس للمجلس الاقتصادي الاجتماعي ساعيا لنقل الصورة الموحدة للبنان الى الخارج والاستفادة من خبرات الخارج لتعزيز علاقات الداخل، صحيح ان المهمة صعبة لكن الرجل عازم ومنذ اليوم الاول لانتخابه على اتمامها على اكمل وجه
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