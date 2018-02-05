بالصور والفيديو: عصابة محترفة وسطو مسلح.. هذا ما حصل في الحدت ليلا

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قتحم مسلحون عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الاثنين ٥ شباط محل "الريان" لبيع الاجهزة الخليوية قرب الجامعة اللبنانية في منطقة الحدت.

وفي التفاصيل، حضرت سيارة الى المحل المذكور وبداخلها ٣ مسلحين مقنعين وترجل منها اثنان وبقي السائق بانتظارهم وقاما بقطع اقفال المحل الحديدية ودخله احدهم فيما بقي الاخر امام مدخل المحل لتامين الحماية له.

وتمكن المسلحون من سرقة البضائع الموجودة في المحل والتي قدر ثمنها باكثر من ٢٥ مليون ليرة وفروا الى جهة مجهولة.

وقد حضرت القوى الامنية والادلة الجنائية وفتحت تحقيقا بالحادث.