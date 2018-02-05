أبي خليل يرد على جعجع

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ردّ وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل على النائب ستريدا جعجع، فقال: "‏جواب واحد: لو تمّ الأخذ بمطالبها غير المقبولة لكانت انتفت الزبائنية". وجاء رد الوزير أبي خليل بعد بيان النائب ستريدا جعجع الذي جاء فيه : "ليس بغريب أن تظهر الخدمات الإنتخابيّة جهاراً كلما اقتربنا من الإنتخابات النيابيّة في بلد يحكمه نهج الزبائنيّة السياسيّة إلا أن العجيب هو أن تطل برأسها في وزارة من يدعي مكافحة الهدر والفساد. فوزارة الطاقة والمياة تقع في المحظور من جديد، وهذه المرّة عبر خدمات إنتخابيّة تلبية لرغبات حالم بكرسي في مجلس النواب وحليف إنتخابي مفترض".