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بات مؤكداً أنّ لقاءَ بعبدا المنتظَر غداً ثلاثي

5
FEBRUARY
2018
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بات مؤكداً أنّ لقاءَ بعبدا المنتظَر غداً ثلاثي. أما غيرُ المحسوم، فمضمونُ جدول أعمال اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.

فالبعضُ يريد حصرَ النقاش بالتهديدات الإسرائيلية. أما البعضُ الآخر، فيتمنّى ان يشمَلَ الملفات العالقة، وبينَها البنود الخِلافية بين المشاركين، التي يَتفرّع منها ملفان:

الأول، ملف الخلاف الذي نَشبَ على أَثَر تسريب شريط وزير الخارجية والمغتربين، وهو محصورٌ بين رئيس المجلس النيابي ورئيس التيار الوطني الحر.

أما الثاني، فالَملف السابقُ المرتبط بمرسوم الاقدمية ومرسوم الترقيات العالق، الذي يَتشارك فيه المجتمعون الثلاثة، علماً أنّ مبادرةَ رئيس الجمهورية إلى الاتصال برئيس مجلس النواب أوجدت ثُغرةً في الملف الأول، غير أنّ العلاقة بين رئيسَيْ السلطتين التشريعية والتنفيذية مقطوعة منذ توقيع مرسوم الأقدمية، وهذا ما ينعكس حُكماً على جدول أعمال اللقاء، الذي قد يَكفي الخطر الإسرائيلي الداهم لمَلئه... 

وهذا الخطرُ بالذات مُثقلٌ بأكثر من جُزئية: الجدار والمنطقة الاقتصادية الخالصة وتهديدُ الشركات والتهديد بالحرب، والجُزئية الأخيرة ألمَحَ إليها اكثرُ من مصدرٍ ديبلوماسيٍ غربي في المرحلة الاخيرة...

وعشيّة لقاء بعبدا، لقاءٌ على الترشيح النيابي بين مرشّحٍ مستعجل وآخر مغمور، قرّرا (2) خوضَ غمار الاستحقاق النيابي في اليوم الأول لفتح مُهل الترشيح... غير انّ بدايةَ النشرة، مع شهيدٍ جديد قدّمه الجيشُ اللبناني على مَذبح الوطن، حفاظاً على امن لبنان انطلاقاً من عاصمة الشمال.

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