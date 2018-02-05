living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ولعت بين الجديد والـ NBN ... "المجانين الفارين من دير الصليب سيطروا على المحطّة"

5
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عادت السجالات بين القنوات التلفزيونية اللبنانية إلى الواجهة خلال اليومين الماضيين، فكانت الشتائم عنوان مقدمات النشرات الإخباريّة على قناة "إن بي إن" تابعة لحركة أمل، نبيه بري وقناة "الجديد" يملكها تحسين الخياط . 

الموجة الجديدة جاءت بعدما انتشر فيديو لرئيس مجلس ادارة تلفزيون "الجديد" تحسين خياط، خلال كلمةٍ له في عشاء بمناسبة العيد الخامس والعشرين للقناة، قال فيه "لا نزال على مواقفنا، ولم يتغير شيء. لا البلطجية قدروا علينا ولا رئيس البلطجية قدر".

وقالت "إن بي إن"، مدافعةً عن بري، في مقدمتها الأولى، أول من أمس: "أطل حثالة الإعلام تحسين الخياط الذي تفوح منه رائحة النتانة والقمامة متحدثاً عن البلطجة ورأس البلطجيين فيما هو أخسّ الناس وأقذر ما تراه وتسمع من شاشته في عيدها الخامس والعشرين. فإلى مزبلة التاريخ يا تحسين، فالبلطجي، وأياً كان هذا البلطجي، أشرف منك ومن قناتك".

 


وردّت قناة "الجديد" عبر مقدمة نشرتها أمس، فقالت إنّها سترفع دعوى قضائيّة ضد "إن بي إن". وأضافت "عملاً بثوابتِ الوزير سليم جريصاتي ودعوته إلى الامتثال للقضاء قررّت قناة الجديد الالتزام بهذا السقف وتقديم دعوى قضائية ضدَّ محطة الـnbn لما ساقتْه من اتهامات مباشرة طاولت رئيس مجلسِ الإدارة تحسين خياط في نشرتها المسائية وعلى الأغلب فإنّ القضاء إذا رَفضها مضموناً سيضطر إلى قبولها شكلاً لكونها قد سجلت سابقةً في تاريخ الصحافة.

وأشارت إلى أنّ "الأنباء الواردة السابقة عن فرار عشرات المجانين من مستشفى دير الصليب في جل الديب قد ثبتت صحتها وهم انتشروا واستولوا راهنًا على محطة تلفزيونيّة وسيطروا على نشرة أخبارها وهذا لا ينفع معه أي ردّ. محطة تمارس الجنون.

 

(العربي الجديد)

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout