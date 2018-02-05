بورصة الترشيحات الانتخابية في يومها الاول: مرشحان.. من هما؟!

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فتحت وزارة الداخليّة باب تقديم الترشيحات للانتخابات النيابيّة المقبلة، وذلك إبتداءً من الثامنة صباحاً حتى السادس من آذار المقبل، خلال أوقات الدوام الرسمي.

وفي هذا الإطار، أفادت مصادر "الداخليّة" "المركزيّة " أنّ عبد الناصر المصري هو أول مرشّح قدّم طلبه حتى الثالثة من بعد الظهر عن المقعد السنّي عن دائرة الشمال الأولى. وفي الثالثة والربع قدّم رئيس حزب الحوار الوطني اللبناني فؤاد مخزومي طلب ترشيحه عن المقعد السنّي في دائرة بيروت الأولى وبذلك أقفلت بورصة الترشيحات في يومها الاول قبل انتهاء الدوام الرسمي في الثالثة والنصف من بعد الظهر، على مرشّحَين.