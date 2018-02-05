الرئيس عون لوزير الدفاع اليوناني: التعاون بين الدول لمكافحة الارهاب يضع حداً لأضراره في الدول والشعوب

A + A -

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهمية التعاون بين الدول لمكافحة الارهاب وملاحقة خلاياه السرية لوضع حد للاضرار التي احدثها او يمكن ان يحدثها في الدول والشعوب. وابلغ الرئيس عون وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، ان لبنان يشجع كل تعاون مع اليونان وقبرص في سبيل تعزيز السلامة البحرية والامن البحري، لاسيما وان الدول الثلاث تواجه تحديات مشتركة لعل اهمها الارهاب الذي يتفشى في المنطقة ويتوسع، اضافة الى تداعياته السلبية الكثيرة المتمثلة خصوصا بالنزوح الكثيف وتهريب البشر عبر البحر المتوسط.

وفيما رحب رئيس الجمهورية باللقاء الثلاثي المرتقب على مستوى وزراء الدفاع في لبنان واليونان وقبرص لوضع اطر لهذا التعاون، شدد على اهمية مشاركة اليونان في مؤتمر روما، المخصص لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية في نهاية شهر شباط الجاري.

وشكر الرئيس عون اليونان على مشاركتها في القوة البحرية التابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، معتبراً أن المكون البحري في اليونيفيل يتعاظم دوره في الحفاظ على المياه الاقليمية اللبنانية لاسيما المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تطمع اسرائيل بالسيطرة على اجزاء منها، قبيل اطلاق لبنان عملية التنقيب عن النفط والغاز فيها، معتبرا ان ما عبر عنه وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان يعكس بوضوح حقيقة النوايا الاسرائيلية. كذلك شكر الرئيس عون الوزير اليوناني على الدعم الذي قدمته بلاده للجيش اللبناني لاسيما خلال معارك نهر البارد في العام 2007.

وكان الوزير كامينوس نقل الى الرئيس عون تحيات الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس Prokopis Pavlopoulos وتمنياته له بالتوفيق في قيادة سفينة لبنان الى شاطىء الامان، منوها بمواقفه ودوره في اعادة الاستقرار الى لبنان وتمكينه من لعب دوره في محيطه والعالم. وشدد الوزير كامينوس على حرص بلاده على التعاون مع لبنان في المجالات كافة، لاسيما التعاون العسكري لتأمين السلامة البحرية لحماية الدول من الارهاب وعمليات التهريب على انواعها. ولفت الى وجود ارادة لتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال سلسلة اجراءات توفر مناخات ملائمة لذلك. وعبر الوزير اليوناني عن استعداد بلاده للتعاون في تمكين الجيش اللبناني من تعزيز قدراته العسكرية.

إلى ذلك شهد قصر بعبدا، سلسلسة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وديبلوماسية واجتماعية.





الوزير السابق شمس الدين

في هذا الإطار استقبل الرئيس عون الوزير السابق ابراهيم شمس الدين وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة. واشاد شمس الدين بحكمة رئيس الجمهورية ودوره في تبريد الأزمات والمحافظة على الدستور واحترامه وجعله فوق الجميع. واضاف أن البحث تناول قانون الانتخابات الجديد، معرباً عن أمله في أن تؤدي إلى تجديد في الطبقة السياسية وتأليف مجلس نيابي يعاون الرئيس عون في نهجه الإصلاحي وبناء دولة القانون والمؤسسات.





السفير فوزي كبارة

ديبلوماسياً استقبل الرئيس عون سفير لبنان المعين لدى المملكة العربية السعودية السفير فوزي كبارة لمناسبة التحاقه بمركز عمله الجديد وزوده بتوجيهاته.





رئيس الحزب العمالي الديمقراطي

واستقبل الرئيس عون رئيس الحزب العمالي الديمقراطي السيد الياس أبو رزق وعرض معه الأوضاع العامة.





المطران مار يوحنا جهاد بطاح

واستقبل الرئيس عون النائب العام لأبرشية بيروت البطريركية للسريان الكاثوليك المطران مار يوحنا جهاد بطاح والقيم الابرشي المونسينيور جوزف شمعي وكاهن كاتدرائية سيدة البشارة في بيروت الأب شارل مراد الذين وجهوا دعوة لرئيس الجمهورية لحضور القداس الاحتفالي الذي يقام لمناسبة عيد مار افرام السرياني يوم السبت 17 شباط الجاري في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك في المتحف برئاسة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي.