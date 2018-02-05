هذا ما حصل داخل "الشاليه" في فاريا!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
بتاريخ 1/2/2018 وبنتيجة المتابعة والرصد، أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصة، في محلة فاريّا، أحد مروجي المخدرات:
- ي. س. (موليد عام 1993، لبناني)
وضبط في داخل الشاليه كمية من المخدرات، من أنواع مختلفة:
- /244/ غ. من مادة الماريجوانا
- /197/ غ. من مادة حشيشة الكيف
- طوابع lsd عدد 2
- ميزان حساس عدد 2
- فرّامة عدد 2
- /20/ بذرة داخل انابيب صغيرة لزراعة الماريجوانا
وفي حراجل، أوقف عناصر المكتب المذكور، المطلوب للقضاء:
- ر. أ. (مواليد عام 1978، لبناني)
بحقه /11/ مذكرات توقيف، /10/ منها بجرم مخدرات وواحدة بجرم تهديد.
التحقيق جارٍ بإشراف لقضاء المختص.