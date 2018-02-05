هذا ما حصل داخل "الشاليه" في فاريا!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 1/2/2018 وبنتيجة المتابعة والرصد، أوقفت دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، بمؤازرة قوّة من المجموعة الخاصة، في محلة فاريّا، أحد مروجي المخدرات:

- ي. س. (موليد عام 1993، لبناني)

وضبط في داخل الشاليه كمية من المخدرات، من أنواع مختلفة:

- /244/ غ. من مادة الماريجوانا

- /197/ غ. من مادة حشيشة الكيف

- طوابع lsd عدد 2

- ميزان حساس عدد 2

- فرّامة عدد 2

- /20/ بذرة داخل انابيب صغيرة لزراعة الماريجوانا

وفي حراجل، أوقف عناصر المكتب المذكور، المطلوب للقضاء:

- ر. أ. (مواليد عام 1978، لبناني)

بحقه /11/ مذكرات توقيف، /10/ منها بجرم مخدرات وواحدة بجرم تهديد.

التحقيق جارٍ بإشراف لقضاء المختص.