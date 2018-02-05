عناوين الصحف ليوم الاثنين 5 شباط 2018

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الأخبار

القضاء البلغاري: لا علاقة لحزب الله بهجوم بورغاس

نتنياهو يطمئن جمهوره: لا نتجه إلى شنّ حرب (ضد لبنان)!

لقاء الثلاثاء... ثنائي أم ثلاثي؟





البناء

«إسرائيل» تتراجع عن تهديدات ليبرمان: لا نريد الذهاب إلى الحرب... لكننا سندافع عن أنفسنا

ماذا قال باتروشيف لكوهين... وماذا سمع نتنياهو من بوتين حول خيار التصعيد؟

اليوم يبدأ الماراتون الانتخابي... وغداً لقاء بعبدا الرئاسي... والتفاهمات والخلافات

الجمهورية

أسبوع حافل بالمواعيد والإستحقاقات

الجميّل: لنكن نبض التغيير





اللواء

السباق الإنتخابي اليوم.. والسلطة لاحتواء الخلافات غداً

استشهاد جندي في مداهمات التبانة.. وإضراب تربوي يهزّ المدارس الخاصة

موسكو وأنقرة تحذران القوات الأميركية في سوريا

الديار

فوضى وبلبلة تعم العلاقة الأميركية - السعودية

خلاف سعودي اردني وبوتين يأمر ببناء الجيش السوري الجديد

المستقبل

الاجتماع الثلاثي يمهّد لقرارات "الدفاع الأعلى".. وبري لوضع "كل الأمور على الطاولة"

الحريري للبيارتة: "صوت واحد" يُحدث الفرق

تركيا تخسر جنديين وتهدد القوات الأميركية

وزراء إسرائيليون يتوعدون لبنان بـ"العصر الحجري"

L'Orient-Le Jour

Ce que cachent les propos de Bassil sur le Hezbollah...

The Daily Star

Leaders to bolster stability after Israel threats