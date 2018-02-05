أسرار الصحف ليوم الاثنين 5 شباط 2018

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البناء

نبّهت أوساط سياسية إلى أن تهديدات إسرائيل بشأن البلوك التاسع من الثروة النفطية اللبنانية، جدية، وأن العدو سيسعى بكل قوّة للاستحواذ على هذه الثروة. ورأت أن على لبنان الاستعداد منذ الآن لاحتمال تحوّل التهديدات المعادية عملاً عسكرياً في أي لحظة يكون مقدمة لاحتلال جديد للمياه الإقليمية اللبنانية بتغطية دولية وأميركية تحديداً.

الجمهورية

تساءلت جهات مراقبة عما اذا كان تأخير موازنة 2018 يرتبط بتردُّد الحكومة في كشف حجم العجز تحسُّباً لردّة فعل الدول المانحة في مؤتمر باريس-4 الموعود.

يحرص مسؤول تربوي على عدم التحدُّث للإعلام بهدف تجنُّب توجيه الإنتقادات للجهة التي يُمثلها والضغوط التي يواجهها.

بدا أن هناك فرقاء سياسيّين لم يُبالوا بما حدث من خضّة أمنيّة على الأرض فاستمرت ماكيناتهم الإنتخابية على وتيرتها معتبرين أن الإنتخابات ستحصل في موعدها.

اللواء



صدر قرار إداري بتنحية موظف في هيئة تابعة لرئاسة الحكومة، ولكن المدير المباشر لم ينفذ القرار، وأستنجد بمؤسسات متنافسة للوقوف إلى جانب الموظف المذكور!



توقع قطب سياسي ان يتوضح مصير تهدئة الأزمة الأخيرة بين حركة أمل والتيار الوطني في إجتماع غد الثلاثاء الذي سيضم الرؤساء الثلاثة!