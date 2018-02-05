living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الاثنين 5 شباط 2018

5
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء
نبّهت أوساط سياسية إلى أن تهديدات إسرائيل بشأن البلوك التاسع من الثروة النفطية اللبنانية، جدية، وأن العدو سيسعى بكل قوّة للاستحواذ على هذه الثروة. ورأت أن على لبنان الاستعداد منذ الآن لاحتمال تحوّل التهديدات المعادية عملاً عسكرياً في أي لحظة يكون مقدمة لاحتلال جديد للمياه الإقليمية اللبنانية بتغطية دولية وأميركية تحديداً.

الجمهورية
تساءلت جهات مراقبة عما اذا كان تأخير موازنة 2018 يرتبط بتردُّد الحكومة في كشف حجم العجز تحسُّباً لردّة فعل الدول المانحة في مؤتمر باريس-4 الموعود.
يحرص مسؤول تربوي على عدم التحدُّث للإعلام بهدف تجنُّب توجيه الإنتقادات للجهة التي يُمثلها والضغوط التي يواجهها.
بدا أن هناك فرقاء سياسيّين لم يُبالوا بما حدث من خضّة أمنيّة على الأرض فاستمرت ماكيناتهم الإنتخابية على وتيرتها معتبرين أن الإنتخابات ستحصل في موعدها.

اللواء

صدر قرار إداري بتنحية موظف في هيئة تابعة لرئاسة الحكومة، ولكن المدير المباشر لم ينفذ القرار، وأستنجد بمؤسسات متنافسة للوقوف إلى جانب الموظف المذكور!

توقع قطب سياسي ان يتوضح مصير تهدئة الأزمة الأخيرة بين حركة أمل والتيار الوطني في إجتماع غد الثلاثاء الذي سيضم الرؤساء الثلاثة!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout