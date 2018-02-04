معلومات عن شهيد وجريحان من الجيش اللبناني في طرابلس!

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ارتفعت حصيلة المداهمات التي يقوم بها الجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد، في منطقة التبانة بمدينة طرابلس إلى شهيد وجريحين بينهم ضابط برتبة نقيب يدعى “م.ر.” واصابته طفيفة جداً، بعد تمكنه من توقيف أحد المطلوبين فيما يتم ملاحقة المطلوب الثاني من تنظيم “داعش” الارهابي.

وقد افاد شهود عيان عن تبادل لاطلاق النار اثناء المداهمات مع المطلوب الثاني نتيجة انفجار 4 قنابل.

وقد اغلق الجيش اللبناني عدد من الطرقات المؤدية الى مكان المداهمات وسط استقدام تعزيزات عسكرية،

وقد وصلت اسعافات الطبابة العسكرية الى المكان وتعمل على نقل الجرحى العسكريين.