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بالفيديو: لحظة وقوعه في "وادي بسري" - الشوف ومقتله!

4
FEBRUARY
2018
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بعدما عثر على رجل مجهول الهوية صباحاً في وادي بسري جثة هامدة، أفادت معلومات خاصة بموقع liban8 أنّ الجثة تعود لرجل مغربي قد قدم إلى المكان من أجل الدخول إلى مغارة متواجدة هناك قيل له أنّ بداخلها ذهباً وآثارات وأنّ فيها ما يعرف بالرصد، لافتة أن كون الرجل مغربي فهو قادر على فك الرصد والدخول إليها والعثور على الكنز، كما أكدت أنه كان برفقته ٣ لبنانيين حيث أخفوا الموضوع لفترة، مشددة على أن أحدهم قد قام بتصوير الفيلم.

تجدر الاشارة إلى أن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، تمكنت بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني من انتشال جثة من أسفل وادي بسري على ضفاف نهر بين بلدتي جون وصفاريه في قضاء الشوف.

وقد بوشرت المهمة عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الواقع في الرابع من شباط ٢٠١٨. وبعد سير دام لساعة ونصف من الوقت بين المنحدرات الخطرة وصل العناصر الى موقع الجثة وقاموا بتثبيتها على الحمالة وتجهيزها لتقوم الطوافة برفعها ونقلها إلى باحة مدرسة الفرير حيث تسلمها عناصر الدفاع المدني وتم نقلها بواسطة سيارة الاسعاف الى مستشفى صيدا الحكومي.

وقد أفادت المعلومات أن الجثة تعود لرجل مجهول الهوية فقد في تلك البقعة الجغرافية التي تحفل بالمغاور والمنحدرات التي يصل ارتفاعها الى ما يقارب ال300 متراً منذ عدة أيام.


liban8


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