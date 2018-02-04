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فَتحُ بابِ الترشيحِ النيابي غداً، واللقاءُ الرئاسي بعد غد، واضرابُ المعلمين على مدى ثلاثة ايام، عناوينُ ثلاثة تتصدر الاسبوع الطالع، الذي يتطلع اللبنانيون إلى ان يرسِخ جوَ الاستقرار، ويكرسَ الهدوء على الارض، تأميناً لظروف مؤاتية لاستحقاق ايار الذي يترقَّبه الجميع منذ تسع سنوات.



وعشيةَ فَتحِ مهل الترشيح، ومع بدء الحملات الانتخابية، يتمسك اللبنانيون بحق الاختلاف في الآراء ، والتنوع في الأفكار والتعدد في المعتقدات، اكثر من اي وقت مضى، تماماً كما يتمسكون بإبقاء صراعِهم السياسي المشروع، ومهما ارتفع سقفُ الخطاب، في اطاره الديموقراطي، القائم على التنافس على اساس برامج وملفات ومواضيع، بعيداً من منطق الشارع، الذي اعاد الى الاذهان في الايام القليلة الماضية مشاهدَ يأبى المواطنون جميعاً العودة اليها.



ففي النهاية، تبقى العبرة مما حدث وانقضى، ان ما يقنعُ الناخبَ هو الكلمة لا اللكمة، والاقتراع في الصناديق وليس على الطرق وفي الازقة، فالالغاء المتبادَل مستحيل، والتخويف عقيم، تماماً ككل محاولات الترهيب.