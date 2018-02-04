هيئة قضاء جزين بعد التعدي بالرصاص على منزل ناشطين: ان العيش الواحد هو اولوية التيار وندرك جيداً ضرورة احتضان من شب على عكس مفهوم الدولة

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بيان صادر عن هيئة قضاء جزين في التيار الوطني الحر:



بغض النظر عن تفاصيل التعدي بالرصاص الذي حصل على منزل الرفيقين جوزف وايلي ابو نادر في بلدة الجرمق، يهم هيئة قضاء جزين في التيار الوطني الحر التاكيد اننا كمواطنين في هذا الوطن، نحترم ونتعاطى مع كل مكونات الوطن بقدر احترام هذه المكونات لدولتنا مشتركين بالحقوق والواجبات. فالوصول الى رئاسة الجمهورية كان وسيلة لبلوغ الدولة التي نصبو اليها وليس غاية نكتفي ببلوغها.

وفي نفس الوقت، ان العيش الواحد هو اولوية التيار وندرك جيداً ضرورة احتضان من شب على عكس مفهوم الدولة بصبر للوصول معه ومع كل مكونات الوطن الى الهدف الاسمى، اي الدولة القادرة العادلة، وذلك يتطلب مسيرة ثابتة مبنية على الإصلاح وبدعم المواطنين والمواطنات الذين نلتقي واياهم على هدف تثبيت الدولة بعيداً عن الترهيب الرخيص الذي لم ينفع بالسابق ولن يثنينا عن سعينا، كما انه لن يجدي المعتدي نفعاً بل يزيدنا قناعةً بان ما نقوم به اصبح اكثر من ضروري للحفاظ على الوطن.

ننتظر من القوى الأمنية القيام بحماية المواطنين ووقف هذه المهزلة الغوغائية، ونتطلع الى دور مسؤول منها ومن الجهات السياسية كافة.