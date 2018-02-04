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ضبط كميات كبيرة من المخدرات في الكويت

4
FEBRUARY
2018
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تمكنت الأجهزة المختصة في الكويت من ضبط كميات كبيرة من المخدرات، التي تنوعت بين الحشيش والهروين والكوكايين وحبوب هلوسة وماريغوانا و"كيميكال"، وذلك خلال حملة لمحاربة مهربي المخدرات والمروجين لها.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء خالد الديين، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث الجنائية "تمكنتا من ضبط 11.730 كيلو كيميكال و21.070 ماريغوانا و7.928 كيلو شبو و321.929 كيلو حشيش و4.949 كيلو هيرويين و400 غرام كوكايين و2.042.208 حبة مؤثرات عقلية".

وشدد الديين على اهتمام الوزارة البالغ بمكافحة المخدرات وحماية الشباب من مخاطرها وأضرارها، مضيفا أن جهود قطاع الأمن الجنائي في معركته ضد تجار المخدرات ترتكز على عدة محاور تتكامل فيما بينها للوصول إلى تحقيق النتيجة المنشودة، وهي "حماية المجتمع من أخطار المخدرات ومواجهة مهربيها ومروجيها الذين يحاولون نشر الفساد والجريمة في المجتمع".

وأكد العمل على "قمع كل من يحاول إدخال هذه السموم إلى البلاد، وتحصين المجتمع ضد تعاطيها وتوعية أفراد المجتمع بأضرارها وأخطارها".

وقال الديين إن هذه المحاور "تهدف إلى الحيلولة دون نفاذ المخدرات إلى داخل الدولة وتعقب مجرمي المخدرات وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة حماية للمجتمع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى".

وأشار إلى أن قطاع الأمن الجنائي "يسخر كافة الجهود سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، بغرض التوعية، وكذلك رفع مستوى الجانب المعلوماتي في قضايا المخدرات، فضلا عن الجهود الأخرى المتعلقة بالتعاون الدولي وإنشاء مكاتب خارجية لتفعيل السياسات والتطبيقات الخاصة بمكافحة المخدرات وتعزيز العلاقات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والاهلية لتحمل مسؤوليتها في تنفيذ برامج الوقاية لتوحيد الجهود الوقائية من آفة المخدرات".

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