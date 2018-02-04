بالفيديو.. لحظة استهداف الطائرة الروسية بـصاروخ حراري

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نشرت "تحرير الشام" مقطع فيديو يظهر لحظة استهدافها للطائرة الروسية في ريف إدلب بـ "صاروخ حراري".

وكانت "تحرير الشام" تبنت في بيان لها، إسقاط طائرة حربية روسية في إدلب بصاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسيةالسبت إسقاط إحدى طائراتها المقاتلة طراز سو-25 ومقتل قائدها.

وقالت الوزارة في بيان إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن عناصر أسقطوا الطائرة بصاروخ محمول على الكتف أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيف التصعيد في إدلب".

المصدر: Orient Net