بالفيديو - بعد استقالتها من المستقبل.. بولا يعقوبيان تعلن انضمامها إلى حزب لبناني

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، فيديو للاعلامية بولا يعقوبيان تعلن فيه انضمامها لحزب سبعة في خطوة مفاجئة.

وكانت يعقوبيان قدمت استقالتها من قناة “المستقبل" قبل ايام على الهواء مباشرة.



وكشفت يعقوبيان في الفيديو انها اوّل مرة تنتسب الى حزب سياسي وكان اختيارها حزب 7، المنبثق من المجتمع المدني، ودعت المواطنين للتعرف على سبعة.



وأضافت يعقوبيان انها "جزء من منصة للناس الذين تعبوا من الفشل". واكدت انها قررت الرهان على الناس وان الإستمرار بالتجديد لنفس الطبقة هو إستمرار لحصد نفس النتيجة. "إنتخابات مهمّة بانتظارنا. فانضموا الى ورشة الأمل”.