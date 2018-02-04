لقاءات سياسية وإنمائية لوزير البيئة في اقليم الخروب

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استقبل وزير البيئة طارق الخطيب في دارته في حصروت وفداً من رابطة آل شعبان في شحيم وتمّ التداول في قضايا اقليم الخروب وشؤون إنمائية.كذلك زاره وفد من اهالي حي الجامع في شحيم وجرى البحث في شؤون مطلبية.

وكان الوزير الخطيب زار بلدة مزرعة الضهر حيث انعقد لقاء في مقر البلدية بحضور رئيس البلدية حسيب عيد وأعضاء المجلس البلدي و أهالي البلدة وجرى نقاش في الأوضاع الراهنة في البلاد و اعلان ترشح الوزير الخطيب للانتخابات النيابية.وتطرق اللقاء الى الخطة المستدامة للنفايات و مراحل تنفيذها و شكر المجتمعون وزير البيئة على جهوده في ضم نفايات الشوف الى الكوستا براڤا.