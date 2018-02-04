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هذا ما يحمله طقس الأسبوع المقبل

4
FEBRUARY
2018
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 توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة على الساحل، حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي محدود بدرجات الحرارة على الساحل، حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 23 درجة. فوق الجبال من 7 الى 22 درجة، في الارز من صفر الى 14 درجة, ةفي الداخل من 6 الى 21 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و69 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 16°م.

- الضغط الجوي: 1020 HPA أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,33 ساعة غروب الشمس: 17،12.

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