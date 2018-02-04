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محلل سياسي: هذه الدولة متورطة في إسقاط الطائرة الروسية في سوريا

4
FEBRUARY
2018
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sputnik -

 قال المحلل السياسي اللبناني نضال السبع، إن الطائرات الروسية تتمتع بتقنيات عالية المستوى، ولا يستطيع أي تنظيم محدود في الإمكانيات أن يسقط تلك الطائرات.

وأضاف السبع، في اتصال مع "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، 3 شباط، أن حادث إسقاط الطائرة الروسية اليوم فوق إدلب، مؤشر واضح على أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي حصل على أسلحة نوعية، قادرة على إسقاط الطائرات الروسية كما حصل فى إدلب.

وتابع المحلل السياسي، أن هذه "طبعا ليست الحادثة الأولى فقد سبقها ـ الهجوم على قاعدة حميميم العسكرية قبل أقل من شهر، عبر طائرات مسيرة تظهر أنها من إنتاج بدائي وبسيط ولكن من يتفحص التقنيات الموجودة بداخلها، يكتشف سريعا أنها من إنتاج دول متقدمة تقنيا لا تمتلكها دول عادية، مع الاشارة أن وقت الهجوم على حميميم قبل شهر، كانت هناك طائرة استطلاع أمريكية فوق قاعدة حميميم وطرطوس على ارتفاع 7000 متر".

وأشار السبع، إلى أن "الهجوم الروسي على ملفات المنطقة ومنها الملف السوري، عبر فتح أفاق للحل السياسي التفاوضي في سوتشي وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضاء على الإرهاب من قاعدة حميميم، والتدخل العسكري للجيش التركي في عفرين، أفقد الإدارة الأمريكية عقلها، ودفعها إلى تسليح "جبهة النصرة" لتقويض المشاريع الروسية في المنطقة".

وكانت "هيئة تحرير الشام"، المقربة من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المقاتلة الروسية "سو —25 " في ريف إدلب السوري.

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