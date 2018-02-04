بين النّبيّ والأبيّ

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جومانا ناهض -



لتاريخِنا الحديثِ جانحان: جبران و جبران.



جبرانُ البدايةِ هو جبرانُ اللُّغةِ، جبرانُ الأدبِ، جبرانُ الحِكمَةِ هو: جبرانُ "النّبيّ".



جبرانُ الحاضرِ والمُستقبلِ هو جبرانُ الحِنكَةِ، جبرانُ الحقِّ، جبرانُ القراراتِ، جبرانُ قالبُ المقاييسِ هو: جبرانُ "الأبيُّ".



وما بين جبران خليل جبران وجبران باسيل "لبنان".



منذُ أنْ بدأَ اسْمُهُ يظْهرُ في عالَمِ السّياسةِ حتّى تغيّرتْ مُعادلاتٌ كثيرةٌ فبدأَ النّعيقُ والنّقيقُ، وظهرَتْ أصواتُ النّشازِ.



جبران ذاك الشّابُّ المهندسُ الّذي بنى لنفسِه، بدايةً، مُستقبلًا مهنيًّا في بناءِ الحَجَرِ بعيدًا عنْ همومِ البشَرِ، سرَقَه لبنان منَ الرّاحةِ فأقبل بكلّيته لبناءِ الوَطَنِ.



ليسَ بخيارِهِ هذا بعيدًا عنِ "النّبيّ" مَنْ إغراءات أميركا كلّها لمْ تُخفِ حبَّهُ لوطَنِه فكَتَبَ لهُ وفيه. و"الأبيّ" ما أغْرتْه كلُّ المكاسِبِ ولا المناصِب فأبْدَعَ حيثُ حَلَّ.



لا تُقْطعُ شجرَةٌ إلّا لأنّها أعاقَتْ مشروعًا ما، ولا تُقْطَعُ طريقٌ إلّا مُحاولَةً لِمَنْعِ وصولِ صوْتِ الحقِّ، ولا تُكَمُّ أفواهٌ إلّا لأنّها ترْفَعُ صوْتَ الحقيقَةِ.

مهما نشَّزَتْ أصواتُهم يبقى صدى صوْتِك على الكَوْنِ يتَردَّدُ.



ومهما حاربوكَ ستبقى الحقيقةُ الّتي قلْتَها في نفوسِنا مزْروعَةً. ولو أطلَقوا سِهامَ الغَدْرِ والخيانَةِ نحوَك ستكونُ أقوالُنا وأفعالُنا دِرْعًا للحمايةِ.



ونحنُ معك وإلى جانبِك سنُجاهِدُ للحَقِّ وسنعملُ لنسْتعيدَ الوطنَ وليحيا لبنان.