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جوزيف أبو فاضل: باسيل أصبح الرقم واحد عند المسيحيين ووضع التيار تحسّن كثيراً شعبيًا

4
FEBRUARY
2018
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 أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ هناك تكتيكاً غير استراتيجي وغير شامل على ما يبدو يعتمده وزير الخارجية جبران باسيل على خلفية الخلاف الحاصل بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مشيراً إلى أنّ الوزير جبران باسيل لا يمكن أن يكون خارج خط المقاومة والممانعة في العلاقة مع إسرائيل، لافتاً إلى أنّ هذا الأساس هو الذي أوصل الوزير جبران باسيل إلى هذه المرحلة.

وفي حديث إلى تلفزيون "MTV" ضمن برنامج "بيروت اليوم" أدارته الإعلامية منى صليبا، شدّد أبو فاضل على أنّ الوزير جبران باسيل لا يمكن أن ينتحر سياسياً، لكن يبدو أنّ لديه استراتيجية جديدة تتماشى مع المرحلة الحالية، ولا سيما مرحلة الانتخابات، موضحًا أنّ الوزير باسيل لديه اتفاق لا تفصم عراه مع الرئيس سعد الحريري، وأشار إلى أنّ هناك العديد من المواضيع المتشابكة اليوم على هذا الصعيد.

ورداً على سؤال، لفت أبو فاضل إلى أنّ تصريح باسيل عن خيارات حزب الله الداخلية أتى على خلفية أزمة المرسوم بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، مشيراً إلى أنّ الحزب كان قد أبلغ الفريقين رفضه التدخّل أو التوسّط بينهما، وذلك حتى لا يخسر أحد حليفيه، وبالتالي نأى بنفسه عن هذا الموضوع.

واعتبر أبو فاضل أنّه من غير الممكن القول أنّ الوزير جبران باسيل انتقل من محور إلى آخر، لافتاً إلى أنّه أكد في حديثه الأخير أنّه يؤيد حزب الله على المستوى الاستراتيجي، وشدّد على أنّ التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل أصبح بعد ما حصل مع الرئيس نبيه بري الرقم واحد عند المسيحيين، مؤكداً أنّ وضع التيار تحسّن كثيراً بنتيجة ما حصل.

ورداً على سؤال، أكد أبو فاضل أنّه يرفض عبارة "بلطجي" ويستنكرها، إلا أنّه لفت إلى أنّ الوزير جبران باسيل أبدى أسفه على استخدامها، وأشار إلى أنّ أزمة الفيديو طويت صفحته الآن، بنتيجة الاتصالات التي حصلت، وأثمرت اتصال الرئيس ميشال عون بالرئيس نبيه بري لحلحلة الوضع. لكنّه لفت إلى أنّ الاتصال لم ينه أزمة المرسوم مثلاً، وبالتالي فنحن أمام لا اتفاق ولا هدنة.

وأكد أبو فاضل أنّ الحكومة لن تسقط، وهي ستجتمع الأسبوع المقبل، وكذلك ستجتمع اللجان النيابية، وأشار إلى أنّ أداء الحكومة مرهون بما سيحصل يوم الثلاثاء، وليس بالضرورة أن يصبح متعثّراً كما يرجّح البعض.

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