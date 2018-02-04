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الحسيني «ضد» القانون الجديد ويرأس لائحة في بعلبك ـ الهرمل

4
FEBRUARY
2018
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يرى الرئيس حسين الحسيني أن «الأزمة التي نشهدها مرتبطة بالانتخابات، لأن قوى السلطة أمامها مصاعب في النظام النسبي، فتحاول أن تعوض عنه في الخطاب الطائفي والمذهبي، وأن القانون الذي تضمن الصوت التفضيلي لإلغاء الصوت الوطني، والتصويت طائفيا، حيث يوجد اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب في الصوت التفضيلي، وهو ما يعزز الكلام الطائفي الذي نسمعه يصدر من مراجع في السلطة.

وقانون الانتخاب الذي تم تشويه النسبية فيه، أعاد مع تقسيم بيروت الى شرقية وغربية مشهد الحرب الأهلية، دائرة إسلامية وأخرى مسيحية، وهذا الأمر حصل في صيدا، إذ نقلت حارتها الشيعية منها الى دائرة الزهراني وصور، وضموا جزين الى صيدا.

ويكشف الحسيني أن من وافقوا على النسبية يعتريهم الخوف والقلق من أن تظهر في نتائج الانتخابات كتلة نيابية وطنية على مساحة كل لبنان وهي ستكون معنية بإقامة الدولة المدنية، وكل عضو فيها سواء كان مرشحا وفاز أو سقط أو لم يترشح، هو عضو في هذه الكتلة، التي هي أشبه بتيار سياسي.

مع ذلك، يدرس الرئيس الحسيني موضوع الانتخابات النيابية، وهو عازم على الترشح في هذه الدورة، وبدأ بإجراء الاتصالات واللقاءات مع فعاليات وعائلات وعشائر بعلبك ـ الهرمل، إضافة الى قوى سياسية فاعلة، وشخصيات تعمل في المجتمع المدني، لكن لم تتبلور بعد الترشيحات والتحالفات.

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