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أول تعليق لمقدم “توب غير” بعد نجاته من الموت

3
FEBRUARY
2018
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خرج من سيارته المشتعلة ناجياً من الموت ليقول: “أحزن دائما حين أرى سيارة جميلة وقد باتت مدمرة”.

فأثناء تصوير حلقة من برنامج “توب غير”، المتخصص في السيارات، نجا المقدمان كريس هاريس وإيدي جوردان، من الموت في احتراق مركبة كانا يقودانها في إمارة موناكو، ولم يصب الرجلان بأي جروح.
وكان هاريس يقود سيارة “Alpine” الرياضية، التي يصل سعرها إلى 50 ألف جنيه أستراليني، فيما كان جوردان إلى جانبه في المقعد الأمامي، صباح الاثنين، في مونتي كارلو.

وفوجئ المقدمان، بانبعاث أضواء التنبيه من السيارة، فيما توقف المحرك، مما جعلهما يغادران المركبة على الفور.
واحترقت السيارة بشكل كامل بعد دقائق قليلة فقط من فرار المقدمين، وقال هاريس إن فقدان السيارة كان أمرا محزنا، فيما قالت الشركة المصنعة إنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

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