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لقاء سياسيّ جامع بدعوة من هيئة قضاء كسروان الفتوح

3
FEBRUARY
2018
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نظّمت هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحرّ لقاءً سياسيًّا في ماديسون أوتيل في جونيه حضره وزير البيئة طارق الخطيب إلى جانب منسقي الهيئات المحلية في كسروان الفتوح و مسؤولين ومحازبين من التيار الوطني الحر . استُهِلَّ اللّقاء بكلمة لمنسق هيئة قضاء كسروان الفتوح المحامي جيلبار سلامة شكر فيها الحضور على تلبيتهم الدعوة وأكد أن الأحداث الأخيرة ما هي إلا محاولة لتشويه صورة رئيس التيار الوزير جبران باسيل و عرقلة عهد الرئيس ميشال عون مشدّدًا على دعم كسروان الفتوح الدائم للعهد وللوزير باسيل. هذا وأشار إلى أن هدف اللقاء هو تفعيل التواصل بين الكوادر الحزبية لمواجهة أي ظرف طارئ.

كذلك رحّب عضو المجلس السياسي نعمان مراد بالوزير طارق الخطيب واصفاً هذا اللقاء بما يشبه اللقاءات التي كانت تعقد في التسعينيات وتمنى أن يتمّ خلق متابعة حزبية فعالة من خلال الهيئات الموجودة كونها السياج للمحافظة على المبادئ كي يبقى التيار الوطني الحر حيًّا .

أمّا الوزير الخطيب فقد ركّز على العهد القويّ وعلى وقوفنا الى جانب رئيس تيارنا الوزير جبران باسيل بفعالية، مشيراً إلى "أننا كتيار مستهدفون ليس من بداية العهد بل منذ العام 1989 عندما وقف قائدنا في بعبدا ولأننا نريد لبنان ولم يدافع أي فريق عن لبنان كما دافع التيار الوطني الحر، لقد أضروا بلبنان نتيجة الحقد والضغينة التي زرعوها في نفوس الناس ومن خلال تأخير وصول قائدنا إلى سدة الرئاسة ولو وصل القائد الى الرئاسة في حينها كنا قطعنا نصف المسافة على طريق بناء الدولة التي يطمح إليها كل اللبنانيين". كما تطرّق الى ملف النفايات موضحاً أنّه يتمّ استغلال الموضوع لجمع بعض الأصوات الانتخابية، الا أن "مشكلة النفايات لم تخلق البارحة بل هي مشكلة متراكمة منذ عشرات السنين ويجب أن نعلم أن فريقنا السياسي منذ تاريخ دخوله إلى السلطة لم يوافق مرة على التمديد لشركة سوكلين وعلى هذه المطامر الذي يدعي اليوم سامي الجميل أنه ضدها وهو الذي وافق عليها أيام حكومة الرئيس تمام سلام."

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