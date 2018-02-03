living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مأتم رسمي وشعبي لموسى المعماري في دير القمر ورئيس الجمهورية منحه وسام الاستحقاق الفضي

3
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ودعت بلدة دير القمر ابنها الفنان القدير "موسى المعماري" موسى عبد الكريم، بمأتم رسمي وشعبي في كنيسة سيدة التلة التي بناها بنفسه، بعد استقبال حاشد كان قد أقيم له أمام الكنيسة.

وتقبلت عائلة الراحل التعازي قبل صلاة الجناز في صالون الكنيسة والى جانبها تيمور جنبلاط الذي حضر على رأس وفد قيادي من "الحزب التقدمي الاشتراكي".

وترأس الجناز والقداس لراحة نفسه ممثل بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي راعي ابرشية صيدا ودير القمر المطران ايلي حداد، بمشاركة ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي راعي ابرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وزير الثقافة غطاس الخوري، ممثل الوزير جبران باسيل الوزير السابق ماريو عون، النائبين جورج عدوان وميشال موسى، ممثل رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل عبدو كرم، ممثل رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون كميل شمعون، الوزيرين السابقين ناجي البستاني والياس حنا، مثل قائد الجيش العقيد الركن ريمون ابو رجيلي، قائد سرية درك بيت الدين العقيد حنا اللحام وممثلي احزاب وتيارات سياسية في المنطقة وفاعليات.

والقى حداد عظة قال فيها: "يغيب عنا نجم كبير من نجوم لبنان المرحوم موسى المعماري، انه الذائع الصيت ليس فقط في لبنان بل في عالم السياحة الشرق اوسطية وحتى العالمية، يغيب صاحب اليد الفنانة والدماغ المخطط والشخصية المتزنة، ثلاث صفات اذا ما اجتمعت في انسان تألق وابدع. يد موسى المعماري مرتبطة بفكر نير وواضح، يعرف ما يريد ويعرف ذوق الناس وما يروق اليهم. فعكست يداه ما ورد في ذهنه دونما مغالاة او انفعالات او تشويه، عمله جميل جذاب يعكس الواقعية بعيدا عن التطرف والشمولية وبعيدا من الفئوية، وليس سهلا ان تضيف معقلا سياحيا على لائحة المعالم التاريخية. فالمعلم يدخلك التاريخ وليس سوى الكبار يدخلونه ولا يعودوا يفارقونه. موسى المعماري دخل التاريخ من بوابة لبنان ولن يخرج منه ابد الدهر، فالكبار لا يموتون بل ينتقلون".

ووصف مسيرته ب"الكبيرة والغنية من مختلف جوانبها، الى جانب مسيرته الفنية المبدعة وحدوده العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومنحه الاوسمة من رؤساء عظماء وشعراء وعسكريين وادباء ولا سيما أوسمة الارز الوطني، مدرسة القوات الجوية في الجيش اللبناني، الصليب الاورشليمي، قداسة البابا يوحنا بولس الثاني وميدالية كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية"، معتبرا ان "اسم موسى اختلط بالوطن الذي احبه، كما ايمانه بتقوى واضحة ولقائه بالفنان الاكبر يسوع المسيح النحات الذي حفر في قلبه المحبة".

وفي ختام القداس منح وزير الثقافة، باسم رئيس الجمهورية، الراحل وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الثانية- فضي ذو السعف "تقديرا لعطائاته من اجل لبنان"، ووضعه على نعشه.

من جهته دون جنبلاط: "سوف يفتقد الشوف موسى المعماري، صاحب القصر الذي كان محور حياته،…تاركا وراءه درسا للاجيال القادمة عن معنى الإيمان بتحقيق الأهداف والاحلام، مهما بدت بعيدة المنال أحيانا. نودعك اليوم، مستذكرين ابتسامتك التي لم تغب عنك أبدا".

وكان موكب جثمان الراحل قد مر على قلعة موسى التي أنشأها في دير القمر، واستقبله فيها حشد من الاهالي. ودفن الجثمان في مدافن العائلة في البلدة.

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout