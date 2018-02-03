مقدمة الOTV : تدخل البلاد فعلياً في مدار الانتخابات النيابية الاسبوع المقبل

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بدءً من الاسبوع المقبل، تدخل البلاد فعلياً في مدار الانتخابات النيابية مع انطلاق مهلة الترشيحات والدعاية الانتخابية بعد غد الاثنين في اول انتخابات من نوعها على اساس النظام النسبي، قد تحمل معها رقماً قياسياً في الترشيحات واللوائح الانتخابية.

لكن الانظار ستتوجّه الثلثاء الى قصر بعبدا، حيث سيَلتئم المجلس الأعلى للدفاع على وقع التهديدات الاسرائيلية من بوابة النفط، مع ما ستشكّله المناسبة من فرصة لاعادة وصل ما انقطع في الايام الماضية نتيجة التشنجات السياسية وما استَتبعها من حركة في الشارع، سُرعان ما انتهت مع اعادة تأكيد جميع المعنيين على لغة الحوار ممراً آمناً والزامياً للجميع.

لكن البداية من مِلفٍ آخر. من حكم قضائي في سياق المواجهة اللبنانية مع الارهاب.