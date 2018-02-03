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والد الشهيد محمد حمية يخرج عن صمته بعد الحكم بحق قاتل إبنه .. وهذا ما كشفه

3
FEBRUARY
2018
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رفض والد الشهيد محمد معروف حمية الحكم الذي صدر بحق الارهابي السوري علي لقيس الذي نفذ حكم الاعدام بالجندي الشهيد محمد معروف حمية.

واعتبر أنّ حكم الاعدام الذي صدر ما هو إلا “محاولة للتهرب من المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية بحق المجرم الاساسي أمير “جبهة النصرة” في لبنان مصطفى الحجيري المعروف بـ”أبو طاقية” فهو الذي اصدر الامر بالاعدام من اجل احداث فتنة سنية شيعية وهو الذي هدد أبو مالك التلة قبل الاعدام بأنه اذا لم يقم بإعدام الجندي محمد معروف حمية سيقوم هو بنفسه بتسليم عرسال الى الجيش اللبناني”.

وأضاف: “باسم اهالي الشهداء نحن لن نسمح بهذا الامر لأن ابا طاقية هو المسؤول الاول والاخير عن قتل ابنائنا والمشروع بتبرئة ابو طاقية واحمد الاسير لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد”. واشار الى أن “اللقيس عنصر مأمور وأبو طاقية باعترافاته شخصيا في وزارة الدفاع واعترافات ولديه عبادة وبراء ثبت انه هو المجرم القاتل والمسؤول الاساسي عن دماء العسكريين”.

وطالب الرئيس العماد ميشال عون المؤتمن على البلاد والقضاء المختص الذهاب بالتحقيق حتى النهاية لأن “الافراج عنهما سيجعلنا نأخذ حقنا بأيدينا”.

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