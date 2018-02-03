بالصورة - أعمال حفر في جبيل تنتج عنها إكتشاف مدينة أثرية ؟!

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نقلاً عن صفحة "JBEIL بيبلوس"

تم العثور على أنقاض من الحضارات المتعاقبة في جبيل بيبلوس ، فهي واحدة من أقدم المدن الفينيقية . مأهولة منذ العصر الحجري الحديث ، حيث كان يرتبط اسمها ارتباطا وثيقا بالأساطير وتاريخ المنطقة المتوسطية لآلاف السنين ، كما يرتبط اسم جبيل بيبلوس مباشرة مع التاريخ ونشر الأبجدية الفينيقية .

المدينة جذابة لعلماء الآثار بسبب احتوائا على الطبقات المتعاقبة من الحطام الناجم عن قرون من السكن البشري ، وتم حفرها لأول مرة من قبل بيير مونتنه من 1921 حتى عام 1924 ، ثم موريس دونان من عام 1925 على مدى أربعين عاما .

اكتشاف اثري جديد يضاف الى معالم بيبلوس التاريخية ويوسع نطاق خريطتها وخط مسارها الأثري.