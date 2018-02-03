مؤتمر الطاقة الاغترابية يتابع اعماله لليوم الثاني في ابيدجان ساحل العاج والحضور كثيف

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تابع مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية في افريقيا ابيدجان اعماله لليومً الثاني على التواليً وفيً مناقشات المؤتمر جلستان الاولى وعنوانها افاق الاستثمار في وسط شرق وجنوب افريقيا وبناء جسور التواصل للاستفادة من الامكانيات الكبيرة والواعدة ودور اللبنانيين وتعاونهم في انشاء شبكة من نبادل الخبرات وتوظيف الرساميل وقد تحدث كل من السيد فادي بربر والسيد محمد بزي عن تجربتهم كرجلي اعمال .

فيما فند المستشار المالي لحقيبة ضخمة من الرساميل الافرقية السيد كولن رزق فيما تحدث السيد راني باخوس عن وضع رؤى استثمارية بين رجال الاعمال وتحدث السيد جورج رستم عن الوضع الاقتصادي وكان لموضوع النفط والغاز في افريقيا اهتمام خاص في ضوء الدراسات والامكانات وخبرات هذا القطاع المنافس. اما الحلقة الثانية فكانت عن موضوع Lebanity وهو المفهوم الموسع الذي يشمل اضافة الى قانون استعادة الجنسية موضوع تسويق لبنان غير اللغة والمدرسة والجامعة والثقافة والفنون والمطبخ .



وشارك في النقاش الذي اداره السفير ايلي الترك كل من الدكتور جابر عميد الجامعة الفرنسية في ساحل العاج والمونسينيور جان رحال راعي رعية ابيدجان ومدير الارسالية فيها عن دور هذه الرعية والارسالية في ربط اللبنانيين بوطنهم.



وكان للتميز في صياغة المجوهرات السيد varouj chilinguinian ماركة لافتة تحدث فيها عن تميز اللبنانيين في هذا المجال وانتشار سمعة الفن والذوق اللبناني عالميا والقدرة التنافسية وامكانية التوسع في هذا المجال.



ويقام مساء عشاء ختامي كبير على شرف الوفود المشاركة في مؤتمر الطاقة يحييه الفرسان الاربعة وعازفة الكمنجا فانيسا نصار وستعلن التوصيات الصادرة عن المؤتمر وتكريم عدد من الشخصيات.