أسرار الصحف ليوم السبت 3 شباط 2018

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الجمهورية

تقصّد مرجع ديني الغياب عن إجتماع موسّع من دون إرسال ممثل عنه كتسجيل موقف.

قرأت أوساط سياسية بإهتمام وزيراً في وزارة حسّاسة لإتخاذه طرفاً في قضية كانت قد أشعلت الغرائز.

يُحاول مسؤول روحي لمّ شمل طائفته بعد خلافات عصفت بها سابقاً، وسيدعو في هذا الإطار لعقد لقاء يؤسّس لورقة نوايا بين أركان الطائفة.





البناء

كواليس

قالت مصادر روسية على صلة بملف الأسلحة الكيميائية السورية التي تم إتلافها برعاية الأمم المتحدة أن المنظمة المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية أكدت لموسكو عدم وجود أي أدلة ذات قيمة على استئناف سورية لنشاط مخالف لأنظمة الحظر، وأن موسكو اقترحت رداً على الاتهامات الموجهة لسورية أن يجري الاستماع لتقرير المنظمة الأممية وأن يتمّ وضع كل ما يدّعي الأميركيون والفرنسيون أنها أدلة بحوزتهم بتصرف المنظمة ولا يزال الرفض مستمراً، ما يدلّ أن الحملة سياسية.



اللواء

غمز

تنتظر جهات حزبية منتصف الأسبوع لتبني على الشيء مقتضياه، في ما خصَّ العودة إلى آليات الترشيح والتحالف.

لغز

الشيء الثابت في أحداث 31ك2 و1 شباط ان الأسلحة بدت متفشية ومنتشرة، وما حدا «أحسن من حدا»!

همس

تطرح أطراف دولية، سبق وساهمت بصناديق داعمة للبنان أسئلة تتعلق بإمكانيات تسديد القروض في المرحلة المقبلة.





المستقبل

يقال

إنّ مصدراً ديبلوماسياً يلفت إلى أن لبنان كان يستشعر وجود خطر إسرائيلي بالنسبة إلى ثرواته النفطية، لذلك طلب من العديد من الدول الغربية درء مخاطر أي انزلاقات في المنطقة وضرورة الإبقاء على الوضع هادئاً في الجنوب.