الديار: مسؤول كبير يرفض الرد هاتفيا على بهاء الدين رفيق الحريري

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كتبت صحيفة "الديار":

دق جرس الهاتف في مكتب مسؤول كبير لبناني حيث ابلغه مدير مكتبه بأن على الخط الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري ويريد التكلم مع المسؤول الكبير. فأجاب المسؤول الكبير انا لا اريد التكلم معه وأقفل الخط.

وقام مدير مكتب المسؤول اللبناني الكبير بابلاغ الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري بأن المسؤول الكبير يرفض الرد على اتصاله لان مدير المكتب للمسؤول الكبير يتقيد بدقة الجواب، فلا يقول مثلا انه ليس على السمع، او غير موجود او في اجتماع او مشغول بل ينقل الامر كما حصل ولذلك ابلغ الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري بالجواب ان المسؤول الكبير لا يريد الرد عليك.

وبعد يومين ظهر مقال في صحيفة سعودية هاجمت المسؤول اللبناني الكبير ووصفته بأبشع النعوت وهاجمته شخصيا ووصفته بأنه بلا ادب وبلا اخلاق.