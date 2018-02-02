بعد البلبلة حول القروض السكنية، مصرف لبنان يحسِم الجدل

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حسم رياض سلامة الجدل الذي اثير اخيرا حول القروض المدعومة من مصرف لبنان ولاسيما السكنية منها والتي قيل انها توقفت اخيرا، فاصدر صباح الجمعة تعميما يلحظ تعديلات بسيطة على الفوائد مع منح رزمة جديدة من الاموال بقيمة 750 مليار ليرة للمصارف لتمويل هذه القروض



اذا ، وفيما تم رفع نسبة الفائة على القروض المدعومة عبر المصارف التجارية بنسبة 0.5%، استمر العمل بقروض المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها ومن دون زيادة فوائدها:



بعكس ما اعتقد البعض فالقروض المدعومة من مصرف لبنان لم تتوقف فما حقيقة ما حصل اخيرا؟



الم يكن بالامكان تحاشي رفع الفائدة ولو بنسبة 0.5 بالمئة؟ او اغن هذه الزيادة لا تزال مبررة؟ نسأل المتابع اول لهذا الملف مقلد:



اذا الزيادة معقولة بظل ما يحصل من حولنا كما ان المسألة برمتها تأتي من ضمن الحلول الجزئية التي يساهم فيها مصرف لبنان علما ان الموضوع ليس اصلا من مهامه، يختم مقلد.