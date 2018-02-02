living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أننا وحزب الله على نفسِ الموجةِ في القضايا الاستراتيجية

2
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

العنوانُ غيرُ الدقيق: "باسيل لـ Magazine : حزبُ الله يأخُذ خياراتٍ لا تخدُمُ مصالحَ الدولة اللبنانية" .

أما المضمونُ غيرُ المُحرَّف، فأشار إليه المكتبُ الإعلامي للوزير جبران باسيل في البيان التالي: تتناقل وسائلُ الإعلام كلاماً مُحرَّفاً ومٌجتزأً للوزير باسيل في حديثه الى مجلة الماغازين الناطقة باللغة الفرنسية، في موضوع العلاقة مع حزب الله. والحقيقة انّ ما قاله الوزير باسيل انّ علاقتَنا مع حزب الله استراتيجية وباقية، وهي كسَرت الرقمَ القياسي في التفاهمات السياسية في لبنان، وأننا على نفسِ الموجةِ في القضايا الاستراتيجية. اما في الموضوع الداخلي، فقال باسيل وفق بيانِ مكتبه الإعلامي، انه يأسفُ لوجود بعض الاختلافات في المواضيع الداخلية، وثمةَ قراراتٌ يتّخذها الحزب في الموضوع الداخلي لا تَخدُمُ الدولة، وهذا ما يَجعَلُ لبنان يدفعُ الثمن، وأنّ بنداً اساسياً هو بناءُ الدولة في وثيقة التفاهم لا يُطبَّقُ بحجةِ قضايا السياسة الخارجية. وعليه، ختم البيان، يؤكد باسيل انْ مهما حاول اليائسون تخريبَ العلاقة الاستراتيجية مع حزب الله فلن ينجحوا ... انتهى بيانُ المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل ...

هكذا إذاً، وعلى رَغم حلِّ الأزمة الأخيرة بالتواصُل المباشِر بين بعبدا وعين التينة، محاولاتُ شَقّ الصف اللبناني لا تزال مستمرة. لكنْ عبَثاً يحاولون، ومحاولتُهم هذه باءت بالفشل حتى قبلَ أنْ تبدأ، تماماً كمسعى عرقلةِ مؤتمر الطاقة الاغترابية في ابيدجان، الذي نبدأ منه نشرتَنا بعد ثوان قليلة.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout