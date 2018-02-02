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ماذا طلبت بولا يعقوبيان من الرئيس الحريري؟!

2
FEBRUARY
2018
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أعلنت الاعلامية بولا يعقوبيان أنها ستخوض غمار الانتخابات على لائحة المجتمع المدني بوجه اللائحة السياسية المدعومة من الحريري.

وقالت يعقوبيان في حديث لـ"سبوتنيك" إنها ستكون على لائحة المجتمع المدني في بيروت الأولى أي منطقة الأشرفية الصيفي رميل مدور والمرفأ، وأن السبب الأساسي لترشحها بحسب قولها هو "الفشل الذريع الذي وصل إليه البلد".


أما بالنسبة للعناوين العريضة لمشروعها، فتقول "هنالك مشروع وخطة لازالت قيد البلورة، المجتمع المدني يلتقي اليوم تحت عنوان تحالف وطني، هذا التحالف العريض يتألف من عشرات المجموعات والتوفيق ما بين هذه المجموعات يحتاج إلى بعض الوقت، ولكن لا شك أنه سيكون هنالك مشروع ورؤية موحدة وسيكون هنالك ترشيح في كل المناطق اللبنانية".

 


وعن سبب ترشحها بوجه لائحة رئيس الحكومة سعد الحريري تقول يعقوبيان "تربطني علاقة جيدة جدا مع رئيس الحكومة سعد الحريري وأحبه على الصعيد الشخصي، ولكن هنالك مشكلة على صعيد الوطن والنظام ويجب إعطاء فرصة ودور أكبر للمجتمع المدني ليستطيع أن يحرك هذه المياه الراكدة، الرئيس الحريري لديه كل النية الطيبة في الإصلاح وهو رجل منفتح ورجل اعتدال عملت معه لعشر سنوات وأتمنى ألا تفسد السياسة هذه العلاقة ولكن الخيار هو خيار متعلق بالحياة العامة وبالنظرة إلى البلد وهذا هو خياري وأتمنى أن يتفهم هذا الخيار وأن ينضم هو إلى المجتمع المدني من أجل النهوض بالبلد".

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