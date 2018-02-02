بيان هامّ لمديرية أمن الدولة

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة الإعلان التالي:

عطفاً على بيانها السابق تٌعلن المديريّة العامّة لأمن الدولة ما يلي:

نظراً للضغط الكبير في تقديم طلبات الترشيح للتطوع برتبة مأمور متمرن لصالحها وبغية تنظيم آلية إخضاع المرشحين للإختبارات الطبيّة والصحيّة، وحرصاً منها على حفظ حقوق جميع المرشحين بالخضوع لكافّة مراحل الإختبارات بطريقة سهلة ووفقاً للأصول.

بناءً عليه، تمت إعادة جدولة توزيع خضوع المرشحين للإختبارات الطبية والرياضية إعتباراً من تاريخ 5/2/2018 وحتى الإنتهاء من هذه الإختبارات.

لذلك يُطلب من المرشّحين الذين سبق وتقدموا بطلبات ترشيح للتطويع لصالح المديريّة العامّة لأمن الدولة مراجعة موقع هذه المديرية العامّة على العنوان الإلكتروني:

www.state-security.gov.lb

للإطلاع على جداول إعادة توزيعهم للخضوع للإختبارات الطبيّة والرياضيّة، التي ستوضع على الموقع تباعاً، وفي حالة الضرورة مراجعة مراكز تقديم الطلبات في المناطق الإقليمية.